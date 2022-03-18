Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против РФ

Австралия объявила санкции против российских олигархов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, а Новая Зеландия наложила санкции на президента РФ Владимира Путина и ряд российских чиновников, сообщает Украинская правда.

Санкционный перечень Австралии включает 11 российских банков и госструктур, в том числе Минфин РФ и Фонд государственного благосостояния.

"Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России… Большинство банковских активов России теперь подпадают под наши санкции вместе со всеми организациями, управляющими суверенным долгом России" , – заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Новая Зеландия ввела санкции против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывшего президента Дмитрия Медведева и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Также в санкционный список попали 19 организаций, в том числе незаконное вооруженное формирование "Казацкая национальная гвардия".