Всемирный банк выделит Украине $100 млн на выплаты стипендий

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти $100 млн, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти $100 млн для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования" , – отметил банк.

Финучреждение пояснило, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло неописуемые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.