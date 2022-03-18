ОГА: Россияне били по Северодонецку и Рубежному

Россияне стреляли из артиллерии и систем залпового огня по Северодонецку и Рубежному, в Северодонецке два человека погибли.﻿﻿ Об этом написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщает Украинская правда.

Еще четверо человек в Северодонецке получили ранения.

Кроме того, в Рубежном двое раненых. За ночь были пожары в десяти домах и магазине.

Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушены.

В некоторых домах вблизи мест обстрелов отсутствуют газ и вода.

Также россияне открывали огонь по Кременной и Привиллю.