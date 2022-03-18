Генштаб: оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы

За минувшие сутки украинская армия частично уничтожила и остановила продвижение вглубь территории страны подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил России. Украинской авиацией и ПВО за сутки сбито 14 воздушных целей противника, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 марта.

"В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются" , – говорится в утренней сводке на странице Генштаба.

Также отмечается, что за предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

Вместе с тем, украинские военные констатируют что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями ВСУ, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери) и командование вооруженных сил российской федерации вынужденно принимает крайние меры в вопросах комплектования личным составом.

"Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики" , – сказано в сообщении.

Кроме того, на отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.