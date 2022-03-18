ОВА: в результате ракетного обстрела во Львова пострадал 1 человек
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту, сообщает Украинская правда.
Об этом он написал в Facebook.
"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна.
Ситуация на месте уточняется и опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", – написал он.
Позже он уточнил, что удар пришелся на здание Львовского авиаремонтного завода, его здание уничтожено. Работники не пострадали, так как вовремя остановили работу.
В воздушном командовании "Запад" добавили, что по предварительным данным, были выпущены 6 крылатых ракет, возможно Х-555, с подводной лодки в акватории Черного моря.
"Две ракеты уничтожены в воздухе средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад", – говорится в сообщении.
Обновлено. Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате обстрела авиаремонтного завода пострадал один человек, он в состоянии средней тяжести.