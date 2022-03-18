Садовый: оккупанты ударили ракетами возле Львовского аэропорта

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту, сообщает Украинская правда.

Об этом он написал в Facebook.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна.

Ситуация на месте уточняется и опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов" ﻿﻿ , – написал он.

Позже он уточнил﻿, что удар пришелся на здание Львовского авиаремонтного завода, его здание уничтожено. Работники не пострадали, так как вовремя остановили работу.

В воздушном командовании "Запад" добавили﻿, что по предварительным данным, были выпущены 6 крылатых ракет, возможно Х-555, с подводной лодки в акватории Черного моря.