Мэр Мелитополя рассказал о своем похищении российскими оккупантами

После освобождения мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о своем похищении российскими оккупантами, сообщает Новое время.

В интервью телеканалу Настоящее время он рассказал, что находился в СИЗО города, и в камере с ним велись переговоры, когда от него было нужно что-то получить.

"Это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда — те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь…" , — признался Федоров.

По его словам, вокруг него порой находилось пять-семь человек с оружием, но его не трогали — «семь человек с оружием, находящихся рядом, было достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию».

"Либо в соседней камере кого-то пытали — и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы" , — заявил Федоров.

Он отметил, что обмен проходил в Васильевском районе, условно на линии разграничения, которую сегодня контролируют Вооруженные силы Украины и Вооруженные силы Российской Федерации.

11 марта Федорова похитили российские оккупанты. Он отказался сотрудничать с армией РФ.

Зеленский заявил, что к Федорову применяют пытки в плену, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.