Маркарова об оружии США: когда принимается решение, часть уже пересекает границу

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу, сообщает РБК-Украина.

Об этом она рассказала в интервью для "Голоса Америки".

"Я не буду раскрывать те вещи, которые не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому на самом деле это параллельный процесс" , - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить американские дроны-камикадзе.