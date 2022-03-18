Зеленский: государство должно гарантировать украинцами 100% их банковских вкладов

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство обязано гарантировать Украинцам 100% их банковских вкладов, сообщает Новое время.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Национальному банку Украины, депутатам и чиновникам найти возможность гарантировать 100% вкладов украинцев в банках.

Об этом он заявил в своем видеообращении в ночь с четверга на пятницу.

"Это особое задание для Национального банка Украины, для народных депутатов и наших чиновников. Я поручил найти такую ​​законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства" , — заявил президент.

Зеленский добавил, что ждет соответсвующий проект решения и выразил надежду, что Верховная Рада не задержится с поддержкой. Также он добавил, что 18 марта Кабмин проголосует за масштабное сокращение регуляций.

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами" , — сказал Зеленский.

Также президент Зеленский анонсировал беспроцентные кредиты для бизнеса на период военного времени.