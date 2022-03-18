Юристы: украинцев в Москве начала вызывать на допросы ФСБ

В РФ спецслужбы начали проверять украинцев и выписывать им протоколы за нарушения, которых не было – одного парня судили за ругань на вокзале. ﻿Об этом, ссылаясь на правозащитный проект "ОВД-Инфо", сообщает Сегодня.

Сотрудникам МВД и ФСБ России приказали тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве. После начала войны их вызывают на допросы полиции, осматривают их мобильные телефоны и обыскивают квартиры.

Студент с украинским гражданством рассказал, что как только РФ напала на Украину, его вызвали в университет на разговор с работником ФСБ. После этого парень решил уехать в Ригу. У него и других украинцев полицейские проверили паспорта, после чего часть из них отвезли в отделение.

"Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев за последний месяц у меня брали четыре раза и ни разу не нашли их в базе данных. Мы прошли какой-то опросник: как зовут, где учишься. Опросы проводили полицейские, потом их сменил ФСБшник" , — сказал собеседник издания.

После этого ему и еще пяти украинцам выписали протоколы по статье "мелкое хулиганство". Там указывалось, будто студент употреблял нецензурную лексику на вокзале. Дальше над парнем был суд, присудивший ему 5 суток. После этого студенту удалось покинуть Россию.