НБУ отменил плату за обслуживание оборота ценных бумаг

НБУ отменил плату за обслуживание оборота ценных бумаг
Фото: Facebook

Национальный банк Украины временно отменил тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов. Это сделано с целью содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Призываем также участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, которые еженедельно размещаются Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении.

Так, на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в том числе платы за:

  • сопровождение счета в ценных бумагах и информационные операции (абонентская);
  • хранение ценных бумаг;
  • административные депозитарные операции;
  • учетные депозитарные операции;
  • корпоративные операции;
  • оказание услуг по обслуживанию операций с депозитными сертификатами НБУ.

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