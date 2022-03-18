В Китае не удается остановить увеличение заболеваемости COVID-19 – Гоcкомздрав

За минувший четверг на материковой части Китая зарегистрирован 2 461 новый случай заболевания коронавирусом в острой форме, из них внутри страны выявлены 2 388, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу.

Кроме того, внутри страны обнаружены еще 1 тыс. 226 бессимптомных случаев заболевания. В Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно.

Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемы властями жесткие меры локдауна. Сутками ранее, по данным Госкомздрава, внутри страны было зарегистрировано 1 тыс. 226 случаев заражения в острой форме и 1 тыс. 206 бессимптомных.

Всего с начала пандемии на материковой части Китая выявлено 126 тыс. 324 инфицированных COVID-19 и 4 тыс. 636 случаев смерти от связанных с коронавирусом заболеваний.