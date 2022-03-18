В Генштабе сообщили о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 14 200 человек,
- танков ‒ 450 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
- артиллерийских систем – 205 ед,
- РСЗО - 72 ед,
- средства ПВО - 43 ед,
- самолетов – 93 ед,
- вертолетов – 112 ед,
- автомобильной техники - 879 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,
- специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.