В Генштабе сообщили о потерях российской армии

В Генштабе сообщили о потерях российской армии
Фото: Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 14 200 человек,
  • танков ‒ 450 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
  • артиллерийских систем – 205 ед,
  • РСЗО - 72 ед,
  • средства ПВО - 43 ед,
  • самолетов – 93 ед,
  • вертолетов – 112 ед,
  • автомобильной техники - 879 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,
  • специальная техника – 11.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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