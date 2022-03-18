Мошенники рассылают электронные письма с просьбой помочь ВСУ

Национальный банк предупреждает об очередной рассылке электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ просят перевести средства в помощь Вооруженным силам Украины, сообщает Деловая столица.

"Мы зафиксировали очередную рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени Национального банка Украины украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ. Что важно — для перевода средств указана ссылка на криптоколешек" , — говорят в ведомстве.

Если попытаться отправить ответ на это письмо, то можно увидеть электронный адрес с расширением @bank.gov.ua

На сегодняшний день зафиксировано два таких фейковых адреса: helpukraine@bank.gov.ua helpukrainearmy@bank.gov.ua.

Подчеркивается, что Национальный банк Украины:

не рассылает электронные письма гражданам, тем более с призывом помогать ВСУ

не собирает деньги в криптокошельки.

"Если вам попало такое письмо – просто удалите его" , — советуют в банке.

Вся информация о финансовой помощи в поддержку ВЗСУ и для гуманитарных целей публикуется исключительно по официальным каналам Национального банка – на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ:

Сайт НБУ: https://bank.gov.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

Twitter: https://twitter.com/NBUkraine

Telegram: https://t.me/nbu_ru

Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ

Средства собираются на мультивалютных счетах, открытых Национальным банком для поддержки ВСУ и гуманитарной помощи украинцам.