Мошенники рассылают электронные письма с просьбой помочь ВСУ
Национальный банк предупреждает об очередной рассылке электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ просят перевести средства в помощь Вооруженным силам Украины, сообщает Деловая столица.
"Мы зафиксировали очередную рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени Национального банка Украины украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ. Что важно — для перевода средств указана ссылка на криптоколешек", — говорят в ведомстве.
Если попытаться отправить ответ на это письмо, то можно увидеть электронный адрес с расширением @bank.gov.ua
На сегодняшний день зафиксировано два таких фейковых адреса: helpukraine@bank.gov.ua helpukrainearmy@bank.gov.ua.
Подчеркивается, что Национальный банк Украины:
- не рассылает электронные письма гражданам, тем более с призывом помогать ВСУ
- не собирает деньги в криптокошельки.
"Если вам попало такое письмо – просто удалите его", — советуют в банке.
Вся информация о финансовой помощи в поддержку ВЗСУ и для гуманитарных целей публикуется исключительно по официальным каналам Национального банка – на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ:
- Сайт НБУ: https://bank.gov.ua/
- Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
- Twitter: https://twitter.com/NBUkraine
- Telegram: https://t.me/nbu_ru
- Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
Средства собираются на мультивалютных счетах, открытых Национальным банком для поддержки ВСУ и гуманитарной помощи украинцам.
"Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как из Украины, так и из-за границы. В то же время, ни одного криптокошелька Национальный банк не открывал вообще", — резюмируют в НБУ.