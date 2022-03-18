Верещук: сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров

Сегодня, 18 марта в Украине снова заработают гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их будет девять, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка.

Сумская область

Из Сум, Тростянца, Лебединого, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки в Полтаву.

Харьковская область

Планируется гуманитарный груз в Балаклею и изюм на Харьковской области.

Также на завтра планируют доставку помощи в города Херсонской и Луганской областей.