Зеленский пожелал Шольцу "дать Европе мир"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц имеет шанс предоставить своей стране обновленное лидерство и дать всей Европе мир, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику. За новые российские газопроводы и старые европейские мечты. Мечты о каком-то сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьез. Мы видим, что взгляды немцем меняются. И это очень важно", – сказал президент.
Также он добавил, что Германия сейчас
"ищет новый путь".
"Видим, как искренне большинство немцев выступают за пересмотр старой политики. Видим, что канцлер Германии Олаф Шольц имеет большой шанс, большую миссию – дать Германии обновленное лидерство, дать Европе мир. Долгоиграющий и, главное, честный. Такой, который гарантирует безопасность каждому государству в Европе и Украине", – заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.
Он также искренне пожелал немецкому канцлеру, чтобы Германии и партнерам удалось реализовать эту миссию.