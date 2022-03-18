Зеленский пожелал Шольцу "дать Европе мир"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц имеет шанс предоставить своей стране обновленное лидерство и дать всей Европе мир, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику. За новые российские газопроводы и старые европейские мечты. Мечты о каком-то сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьез. Мы видим, что взгляды немцем меняются. И это очень важно", – сказал президент.

Также он добавил, что Германия сейчас "ищет новый путь" .

"Видим, как искренне большинство немцев выступают за пересмотр старой политики. Видим, что канцлер Германии Олаф Шольц имеет большой шанс, большую миссию – дать Германии обновленное лидерство, дать Европе мир. Долгоиграющий и, главное, честный. Такой, который гарантирует безопасность каждому государству в Европе и Украине", – заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.

Он также искренне пожелал немецкому канцлеру, чтобы Германии и партнерам удалось реализовать эту миссию.