Минобороны Британии: войска РФ достигли минимального прогресса

В Минобороны Великобритании заявили, что российские оккупанты на этой неделе достигли минимального прогресса, сообщает Новое время.

"Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают срывать попытки россиян оцепить города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и подвергаются сильным обстрелам со стороны россиян" , — отметили в ведомстве.

Также со ссылкой на данные ООН указано, что количество беженцев, которые бегут от войны в Украине, уже превысило 3,2 миллиона.

Отмечено, что это число будет расти в результате длительной российской агрессии.