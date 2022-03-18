Variety: Спилберг с женой пожертвовали 1 млн долларов для украинских беженцев

Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу передали один миллион долларов на гуманитарную помощь для украинских беженцев, сообщает Сегодня.

Как пишет Variety, через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кепшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине, и соседним странам, которые принимают беженцев

Напомним, у Стивена Спилберга украинские корни. Оба деда Стивена были родом из Украины, по материнской линии – из Одессы, по отцовской – из маленького села под Каменец-Подольским.