Цена на нефть Brent превысила $109 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:40 по киевскому времени в пятницу составила $109,3 за баррель, что на $2,7 (2,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,01 за баррель, что на $3,03 (2,94%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов подскочила на $7,94 (8,4%) до $102,98 за баррель.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией в Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки (б/с) на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за границы. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ могут быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.