ГСЧС: войска РФ обстреляли Житомирскую область

ГСЧС: войска РФ обстреляли Житомирскую область
Фото: ГСЧС

Российские войска обстреливают Коростенский район Житомирской области, разрушены несколько зданий, сообщила﻿ пресс-служба ГСЧС.

17 марта в с. Яблунивка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены 2 частных жилых дома и повреждены еще 2 здания.

Ночью 18 марта в с. Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных домовладениях жилой дом и хозяйственное здание. Еще одно хозяйственное сооружение в результате обстрелов потерпело разрушения с последующим возгоранием.

Погибших и травмированных в результате обстрелов нет.

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фото ГСЧС
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