Подоляк ответил Шольцу на призыв не оскорблять россиян
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на призыв канцлера Германии Олафа Шольца не оскорблять россиян.
"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны", – написал Подоляк в Twitter.
Он добавил, что в Европе это может стать "ложным трендом".
"Официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", – отметил он.
Напомним, вчера Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины, а также осудил нападки на выходцев из России.