МАГАТЭ: персонал продолжает работать на Запорожской АЭС

Высококвалифицированный украинский персонал продолжает работу на захваченной российскими военными Запорожской АЭС. Украина не просила никакой поддержки от России, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси.

"Чиновники российского "Росатома" все еще присутствуют на АЭС на юге Украины, но высококвалифицированный украинский персонал продолжает работать. Украина не просила никакой консультативной, технической или иной поддержки от РФ" , - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что продолжает консультации с целью согласования рамок безопасности ядерных объектов Украины, ведь при наличии этого соглашения Агентство сможет оказать эффективную техническую помощь.

Отметим, Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается захвачена российскими оккупантами.