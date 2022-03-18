Столтенберг: война не должна выйти за пределы Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил понимание разочарования президента Владимира Зеленского и украинского народа, но подчеркнул, что для Альянса важно избежать эскалации. Об этом, со ссылкой на немецкие СМИ, сообщает Европейская правда.
Столтенберг снова заверил Украину в поддержке альянса, и вместе с тем – предостерег от расширения конфликта.
"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку – Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он.
Также из-за
"беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить
"высокую цену" за войну.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году,
"и все это помогло при вторжении российских войск".
"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", – добавил Столтенберг.
В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.