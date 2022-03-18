Минэкономики опубликовало новые предельные цены на топливо

Министерство экономики Украины 18 марта обнародовало среднюю стоимость бензинов объемом 28,87 грн/л и дизтоплива – 32,05 грн/л, на основании которых исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС, сообщает Enkorr.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,42 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 37,05 грн/л. Таким образом, благодаря обнулению Верховной Радой акциза на горючее и снижению ставки НДС до 7% с 20%, цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/л, на ГП – на 7,9 грн/л.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения». Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на горючее и снижение ставки НДС с 20% до 7%.

Отметим, одновременно со вступлением в силу этого закона Кабмин изменил формулу расчета максимально разрешенной цены на топливо в розницу. В нее внесены дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России в страны Евросоюза. Если раньше логистические и другие расходы при расчете составляли $27/тонна, то теперь затраты на логистику увеличены до $50 за тонну. Также введены другие расходы, предусмотренные во внешнеэкономическом договоре, на сумму $150/тонна.