Старейший банк США приостановил покупку российских ценных бумаг

Bank of New York Mellon приостановил покупку российских ценных бумаг, сообщает Новое время.

Bank of New York Mellon прекратил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями. Об этом говорится в заявлении банка.

В BNY Mellon отметили, что эти действия вкупе с правительственными санкциями приведут к единовременному сокращению выручки примерно на $100 млн в первом квартале. Годовая выручка сократится примерно на $80−100 млн.

Также банк передаст $1 млн помощи Украине на гуманитарные цели.

Напомним, что с 31 марта S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.