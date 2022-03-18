ОВА: в Киевской области сбили российский истребитель Су-34

Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над Киевской областью, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По его словам, подразделения ПВО Сухопутных войск Украины с помощью ПЗРК Stinger сбили самолет около 8:15 в Бучанском районе.

Павлюк также добавил, что катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на занятой оккупантами территории.