Кабмин определил задачи для "Укрпочты" в условиях военного положения

Кабинет министров принял постановление об организации работы "Укрпочты" на период действия военного положения. Решение принято для недопущения социального и продовольственного кризиса, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление Правительства от 17 марта 2022 г. № 305.

Решением на "Укрпочту" возложении следующие задачи:

обеспечение доставки пенсий и денежной помощи гражданам, которые получают пенсии и денежную помощь (при наличии технической возможности);

доставка лекарств, гуманитарной помощи, почтовых отправлений и периодических печатных изданий (при наличии технической возможности);

осуществление бесплатной перевозки имущества отечественных предприятий, учреждений и организаций согласно перечню, который формируется Министерством экономики и передается в Министерство инфраструктуры.