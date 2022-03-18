Пожар на "Барабашово" в Харькове локализован: спасены 10 домов
Пожарным удалось локализовать пожар на крупнейшем рынке Европы – харьковском "Барабашово" и спасти от уничтожения 10 частных домов, которые находятся рядом. Об этом, ссылаясь на мэра Харькова Игоря Терехова и замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Романа Примуша в совместном эфире телеканалов 18 марта, сообщает Украинская правда.
"Пожар на Барабашово локализован. Кроме Барабашово, у нас и за ночь, и за утро были попадания в административные жилые здания. Всего разрушено в Харькове более 700 зданий. Обстрелы не прекращаются. Но несмотря на это, Харьков был, есть и будет украинским. Харьков держится. Украина победит", – заявил Терехов.
Примуш, в свою очередь, отметил, что во всей Харьковской области –
"чрезвычайно тяжелая ситуация".
"Почти сутки наши пожарные задействованы в ликвидации пожара на Барабашово. Это 7000 кв.м. В настоящее время удалось локализовать пожар. Спасти десять частных домов, которые находятся рядом", – сказал он.
Он добавил, что оккупанты пренебрегают Женевской конвенцией.
"Прямо во время спасательных работ обстреливает спасателей. Это не единичный случай (на Барабашово – ред.), это происходит по всей стране. Уже 19 спасателей погибли при исполнении своих обязанностей", – отметил Примуш.
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