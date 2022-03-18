Пожар на "Барабашово" в Харькове локализован: спасены 10 домов

Пожарным удалось локализовать пожар на крупнейшем рынке Европы – харьковском "Барабашово" и спасти от уничтожения 10 частных домов, которые находятся рядом.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на мэра Харькова Игоря Терехова и замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Романа Примуша в совместном эфире телеканалов 18 марта, сообщает Украинская правда.

"Пожар на Барабашово локализован. Кроме Барабашово, у нас и за ночь, и за утро были попадания в административные жилые здания. Всего разрушено в Харькове более 700 зданий. Обстрелы не прекращаются. Но несмотря на это, Харьков был, есть и будет украинским. Харьков держится. Украина победит", – заявил Терехов.

Примуш, в свою очередь, отметил, что во всей Харьковской области – "чрезвычайно тяжелая ситуация" .

"Почти сутки наши пожарные задействованы в ликвидации пожара на Барабашово. Это 7000 кв.м. В настоящее время удалось локализовать пожар. Спасти десять частных домов, которые находятся рядом", – сказал он.

Он добавил, что оккупанты пренебрегают Женевской конвенцией.

"Прямо во время спасательных работ обстреливает спасателей. Это не единичный случай (на Барабашово – ред.), это происходит по всей стране. Уже 19 спасателей погибли при исполнении своих обязанностей", – отметил Примуш.

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