ОВА: Оккупанты обстреляли из "Смерчей" полигон в пригороде Запорожья
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" военный полигон и прилегающий к нему завод и карьер в пригороде Запорожья.
Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.
Масштабы разрушений и потери устанавливаются.
В результате обстрела, по его словам, возник пожар на территории завода. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.