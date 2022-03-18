ОВА: Оккупанты обстреляли из "Смерчей" полигон в пригороде Запорожья

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" военный полигон и прилегающий к нему завод и карьер в пригороде Запорожья.

Об этом сообщил﻿ пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

Масштабы разрушений и потери устанавливаются.

В результате обстрела, по его словам, возник пожар на территории завода. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.