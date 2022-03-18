Британия приостановила обмен налоговой информацией с РФ и Беларусью

Великобритания объявила о приостановлении обмена налоговой информацией с Россией и Беларусью "в рамках постоянных усилий по причинению экономической боли режиму президента Путина", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Этот шаг является одним из ряда мер, которые предпринимаются в налоговой системе, чтобы поддержать Украину и причинить экономическую боль режиму Путина" , - заявили в правительстве.

Великобритания обменивается налоговой информацией с Россией в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи в налоговых делах, а Россия и Беларусь – по двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения.

"Решение британского правительства гарантирует, что Великобритания не будет предоставлять режиму Путина информацию, которая может быть использована для налоговых льгот или увеличения доходов для РФ" , - говорится в заявлении.

Такой шаг не повлечет существенного влияния на способность Британии решать проблемы неуплаты налогов.

"Поскольку мы хотим поставить режим Владимира Путина под экономическое давление, было бы неправильным продолжать обмениваться налоговой информацией с Россией и Беларусью.