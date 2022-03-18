Компания Roshen остановила две фабрики в Украине из-за войны

Кондитерская компания Roshen из-за войны остановила работу двух фабрик в Украине. Еще два предприятия работают не на полную мощность, сообщает Новое время.

Кондитерская компания Roshen из-за войны остановила две фабрики в Украине — в Киеве и Борисполе. Об этом рассказал генеральный директор и совладелец компании Вячеслав Москалевский.

Еще две фабрики компании работают не на полную мощность — в Виннице и Кременчуге.

"Две фабрики — в Киеве и Борисполе — не работают, еще две — в Виннице и Кременчуге — не на полных мощностях. Реально мы только на этой неделе начали отгружать товар. И стараемся выполнить план производства на апрель" , — заявил Москалевский.

Винницкий завод работает частично из-за падения спроса — страны СНГ и Израиль «ничего не идет». На этой неделе компания возобновила экспорт на Запад.

Также сейчас компания не может продать все, что есть на складах. С началом войны ритейлеры перестали заказывать новый товар.

"Сейчас производим печенье, поскольку спрос преимущественно на него. В Кременчуге больше производим сырье. Это карамель. Но сейчас большие остатки, и фабрика станет полноценно работать в апреле. В Виннице также производим шоколад, но его во время войны не покупают" , — рассказал Москалевский.

Также в компании пока не понимают, как долго смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. Выплаты за февраль работники получили, но что будет с выплатами в марте, в компании еще не понимают.

Напомним, что в начале марта сеть дискаунтеров АТБ вернула на полки продукцию Roshen и Наша ряба.