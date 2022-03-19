ГСЧС: оккупанты обстреляли Житомирскую область, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают обстреливать Житомирскую область, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заявили, что в четверг, 17 марта в селе Яблоновка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены два частных жилых дома и повреждены еще два здания.

Погибших и травмированных нет.

В пятницу, 18 марта в селе Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных домах жилой дом и хозяйственное здание. Еще одно хозяйственное сооружение в результате обстрелов было разрушено с последующим возгоранием. Погибших и травмированных людей нет.