Кириленко: в результате обстрела Краматорска есть жертвы
В результате утреннего ракетного обстрела Краматорска 2 человека погибли и 6 ранены.
Об этом сообщил в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем", - написал Кириленко.
"Русские не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают цинично обстреливать гражданских", – заявил он.