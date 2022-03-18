Кириленко: в результате обстрела Краматорска есть жертвы

В результате утреннего ракетного обстрела Краматорска 2 человека погибли и 6 ранены.

Об этом сообщил в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем" , - написал Кириленко.