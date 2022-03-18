Кулеба: россияне несут ответственность за войну в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что россияне несут ответственность за войну в Украине, даже несмотря на отравление пропагандой.

﻿Об этом он написал в Twitter﻿.

"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то действительно сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой" , - написал он. ﻿

Напомним, вчера Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины, а также осудил нападки на выходцев из России.