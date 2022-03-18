Сбербанк из-за санкций прекратил проводить переводы физлиц в пяти валютах

Сбербанк разъяснил, какие операции стали недоступны для физлиц в связи с вступлением в силу с 18 марта санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках, сообщает Интерфакс.

Так, в частности, Сбербанк прекратил осуществлять переводы физлиц в другие банки в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах, говорится в сообщении кредитной организации. В этих валютах физлица также не смогут получить переводы из других российских и зарубежных банков на счет в Сбербанке.

В офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Переводы за рубеж через "Сбербанк онлайн" доступны только в евро, по России осуществляются в рублях по прежним правилам без ограничений.

Кредитная организация рекомендует клиентам перед переводом уточнять ограничения на стороне банка-получателя.

Это же касается и украинских банков.

"Со стороны Сбербанка нет ограничений на переводы в украинские банки, однако некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из Сбербанка. Перевод можно сделать в евро или рублях", - говорится в материалах на сайте российской кредитной организации .

США 24 февраля 2022 года ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они блокирующими не являются.