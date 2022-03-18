NOS: Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро

Объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 миллионов евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает местное издание NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.

Ранее министр финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро. Позже Кнот объявил, что эта цифра значительно возросла

"Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро" , — сообщил он.

По его словам, большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании.