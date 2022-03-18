Гайдай: бои за Рубежное продолжаются, удалось эвакуировать 50 человек

Бои за город Рубежное Луганской области продолжаются. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

"Несмотря на крайне тяжелую ситуацию — обстрелы не утихают, местные власти смогли вывезти эвакуационными автобусами 50 человек и завезти гуманитарную помощь: хлеб, продовольствие, воду" , — написал Гайдай.

Чтобы получить гумпопомощь, нужно обращаться в дом культуры, Южный микрорайон.

В результате ночных обстрелов в Северодонецке и Рубежном (Луганская область) погибли два человека, еще шестеро ранены.

Кроме того, более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушены.