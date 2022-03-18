ОГА: Мариуполь смогли покинуть около 35 тысяч гражданских
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что с начала работы гуманитарных коридоров в Мариуполе город на собственном транспорте и пешком смогли покинуть около 35 тысяч мирных жителей, сообщает Новое время.
"Всего это около 35 тысяч человек, которые выехали за указанные двое с лишним суток", — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, руководство области совершенствует логистические процессы эвакуации.
Кириленко добавил, что все жители Мариуполя, эвакуировавшиеся из города, получают необходимую помощь.
17 марта в Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили четыре танка и два БТР, еще один БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.