ОГА: Мариуполь смогли покинуть около 35 тысяч гражданских

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что с начала работы гуманитарных коридоров в Мариуполе город на собственном транспорте и пешком смогли покинуть около 35 тысяч мирных жителей, сообщает Новое время.

"Всего это около 35 тысяч человек, которые выехали за указанные двое с лишним суток" , — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, руководство области совершенствует логистические процессы эвакуации.

Кириленко добавил, что все жители Мариуполя, эвакуировавшиеся из города, получают необходимую помощь.

17 марта в Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили четыре танка и два БТР, еще один БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.