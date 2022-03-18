Украина получила вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро
Украина получила 300 млн евро экстренного финансирования от Евросоюза в рамках поддержки в объеме 1,2 млрд евро, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сегодня Украина получает еще 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи. ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь", – заявил он.
Домбровскис отметил, что впервые в истории ЕС будет финансировать покупку и доставку оружия в страну, против которой осуществляется агрессия.
Эти 300 млн евро макрофинансовой помощи ЕС являются второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, одобренной ЕС 3 марта 2022 года.