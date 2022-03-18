Украина получила вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро

Украина получила 300 млн евро экстренного финансирования от Евросоюза в рамках поддержки в объеме 1,2 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня Украина получает еще 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи. ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь", – заявил он.

Today Ukraine receives another €300 million in ???????? emergency MFA aid.The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to ????????. For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.????????????????????#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50 — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022

Домбровскис отметил, что впервые в истории ЕС будет финансировать покупку и доставку оружия в страну, против которой осуществляется агрессия.

Эти 300 млн евро макрофинансовой помощи ЕС являются второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, одобренной ЕС 3 марта 2022 года.