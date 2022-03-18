Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Необходимость встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от того, каким будет мирный договор. А именно от его модальности, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, встреча президентов может состояться при подписании мирного договора. Но ее необходимость зависит от модальности мирного договора.

По его словам, эту встречу нужно будет еще согласовать.