Авиарегулятор ЕС сообщил об усилении помех в навигационных системах

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) опубликовало информационный бюллетень, предупреждающий о повышенной вероятности проблем с глобальными навигационными спутниковыми системами (ГНСС) в условиях военной агрессии РФ против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Анализ EASA показал, что после 24 февраля в нескольких географических районах усилились помехи и спуфинг-атаки на ГНСС. Проблемы наблюдались при полетах воздушных судов в окрестностях Балтийского моря, на востоке Финляндии, над Черным морем, вблизи Кипра, Турции, Ливана, Сирии и Израиля, а также в северной части Ирака. В некоторых случаях это приводило к изменению маршрута и даже пункта назначения из-за невозможности выполнить безопасную посадку, отмечает регулятор.

EASA рекомендовала национальным авиавластям уведомить о возможных помехах ГНСС эксплуатантов, начать сбор информации о таких случаях. Провайдеры аэронавигации должны подтвердить готовность обеспечить надежное покрытие наблюдения, устойчивое к помехам.