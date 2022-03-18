Лавров: Москва не допустит передачи Украине С-300

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT.

"Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого. Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, (что) перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно" , – сказал он.

Лавров также заявил, что "надеется, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но "но нормализации будет мешать Запад".

По его словам, "иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".

Он также считает, что "Запад стремится маргинализировать Россию, остановить её развитие" и сейчас "оказывает беспрецедентное давление".