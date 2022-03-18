Toyota восстанавливает работу дилерских центров в Украине

Компания Toyota восстанавливает работу в Украине. Ряд дилерских центров компании снова открыты, сообщает Новое время.

Компания Toyota восстанавливает работу в Украине, в том числе работу своих дилерских центров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей" , — говорится в сообщении Toyota.

Список работающих дилерских центров компании:

Тойота Центр Белая Церковь «Автосаммит «Белая Церковь» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Винница «Премиум Моторс» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Днепр «Алмаз Мотор» (сервис, продажи авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Запорожья «Восток Автомир (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Ивано-Франковск «Классик-Авто» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Киев «Автосаммит на Столичном» (сервис)

Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Киев «Автосаммит» (сервис)

Тойота Центр Краматорск «Талисман-Восток» (сервис)

Тойота Центр Кривой Рог «Алмаз Систем» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Кропивницкий «Мотор Олви» (сервис)

Тойота Центр Луцк «Автоконцепт» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Львов «Бриллиант» (сервис, продажи новых авто, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Одесса «Инжпроект» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Одесса «ВиДи Пальмира» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Полтава «Компания Стар Лайн» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Ровно «Агат-Авто» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Тернополь «Кристалл Моторс» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Ужгород «Карат Мотор» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Хмельницкий Гранд Мотор (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Тойота Центр Черновцы «Олимп-Моторс» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)

Ранее сообщалось, что крупные автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, вынуждены временно приостановить работу заводов в Европе из-за нехватки комплектующих, производившихся в Украине.