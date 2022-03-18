Путин – Шольцу: предложения Украины на переговорах "нереалистичны"
Канцлер Германии Олаф Шольц провел новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время него немецкий лидер призвал РФ к немедленному прекращению огня. Об этом, со ссылкой на пресс-службы Кремля и федерального правительства Германии, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся по инициативе германской стороны.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.
Отмечено, что их разговор длился почти час и практически полностью касался темы российско-украинской войны и усилий по ее прекращению.
"Канцлер призвал российского президента к скорейшему прекращению огня, для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений конфликта", – говорится в сообщении.
В то время как Путин пожаловался Шольцу, что Киев якобы
"затягивает переговорный процесс".
"Киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", – заявили в Кремле.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что между российским и немецким лидерами состоялась
"достаточно непростая, но деловая абсолютно беседа" по телефону, сообщают российские СМИ.
"Разговор вряд ли можно назвать дружеским, это жесткий разговор, естественно. Тем не менее, сохраняется потребность в таких контактах (…)", – сказал Песков.