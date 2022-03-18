Путин – Шольцу: предложения Украины на переговорах "нереалистичны"

Канцлер Германии Олаф Шольц провел новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время него немецкий лидер призвал РФ к немедленному прекращению огня.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службы Кремля и федерального правительства Германии, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся по инициативе германской стороны.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.

Отмечено, что их разговор длился почти час и практически полностью касался темы российско-украинской войны и усилий по ее прекращению.

"Канцлер призвал российского президента к скорейшему прекращению огня, для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений конфликта" , – говорится в сообщении.

В то время как Путин пожаловался Шольцу, что Киев якобы "затягивает переговорный процесс" .

"Киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов" , – заявили в Кремле.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что между российским и немецким лидерами состоялась "достаточно непростая, но деловая абсолютно беседа" по телефону, сообщают российские СМИ.