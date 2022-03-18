Моравецкий представил "антипутинский щит" для экономики Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство решило ввести так называемый "антипутинский щит". Пакет экономической поддержки предполагает, в частности, противодействие инфляции, защиту рабочих мест, дерусификацию польской и европейской экономики, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, война России против Украины вызывает огромные экономические потрясения и проблемы, поэтому власти решили внедрить "антипутинский щит".

"Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, потому что Польша сегодня также находится в авангарде всех тех стран, которые пытаются вдохновить другие страны уйти от зависимости от российского газа, нефти, угля" , - сказал Моравецкий.

По словам премьера, главная цель этой первой части "антипутинского щита" - предотвратить рост цен на продовольствие, при этом добавив, что уже ясно, что рост цен на продовольствие будет динамичным и высоким.

В то же время пенсионерам будут выплачивать 13-ю пенсию.