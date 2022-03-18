Мининфраструктуры: полномочия РФ в Дунайской комиссии остановлены

Полномочия России в Дунайской комиссии остановили из-за полномасштабной войны против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

17 марта Дунайская комиссия на внеочередной сессии приняла постановление в связи с военной агрессией РФ против Украины по поводу нарушения основных принципов Белградской Конвенции.

"Комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины. На Россию возлагается ответственность за экономические убытки в результате уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей" , — рассказали в Мининфраструктуры.

Принятое постановление предусматривает, что полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Представители России отстранены от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов. Граждане России будут уволены с дипломатических и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии.

Также Дунайская комиссия обратится к Комитету по пересмотру Белградской Конвенции для поиска решений относительно того, может ли Россия как непридунайское государство быть и дальше стороной Конвенции.

"Еще с начала 90-х годов украинская делегация в Дунайской комиссии активно выступала против членства России как правопреемницы Советского союза, которая не является придунайским государством. Однако это не находило понимания и поддержки партнеров. В 2021 году главой Дунайской комиссии впервые стал представитель Украины, а именно посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. По инициативе Мининфраструктуры и решению главы Дунайской комиссии была созвана 12-я внеочередная сессия, в рамках которой и были приняты беспрецедентные решения, которых не удавалось достичь с 90-х годов" , - рассказали в Мининфраструктуры.

Дунайская Комиссия – международная межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в Белграде 18 августа 1948 года. Основными целями деятельности Дунайской Комиссии является обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств.