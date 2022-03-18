Генштаб: РФ перевела некоторые предприятия ВПК на круглосуточный режим работы

Генштаб: РФ перевела некоторые предприятия ВПК на круглосуточный режим работы
Фото: Генштаб

Стратегические задачи российских войск по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными, сообщает Генштаб.

Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

Как сообщил Генштаб ВСУ, в связи с расходом почти всего боезапаса ракет и видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО “Смерч”, на круглосуточный режим работы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей, добавили украинские военные.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Войска РФ не оставляют попыток захватить город Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют меры по организации инженерного и материально-технического обеспечения, отметил Генштаб.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеет частичный успех. Также продолжает проводить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

По информации Генштаба, Донецкой области активные боевые действия враг не вел.

В Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

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