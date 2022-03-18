Крупнейший в мире производитель стекла приостанавливает инвестиции в РФ

Японский производитель стекла Asahi Glass Co (AGC) приостанавливает инвестиции в РФ, в том числе для ремонта стекловаренных печей, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы глубоко озабочены ситуацией в Украине и надеемся, что мир будет восстановлен как можно скорее.

В Украине AGC Group занимается продажей архитектурного стекла и заменой автомобильного стекла, но в силу текущих обстоятельств деятельность бизнеса приостановлена. AGC подтвердила безопасность своих 24 сотрудников в Украине", – говорится в сообщении .

В то же время в России AGC Group занимается преимущественно архитектурным и автомобильным стеклянным бизнесом.

"В свете текущей ситуации группа решила приостановить инвестиции в страну, включая ремонт стекловаренных печей. Что касается автомобильного стекла, то группа значительно сократила производство и отгрузку производителям автомобилей в России" , – добавили в Asahi Glass.

Asahi Glass Co – японская стеклянная компания, крупнейший в мире производитель стекла. Входит в группу Mitsubishi.