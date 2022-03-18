Кулеба рассказал о встрече с Лавровым в Турции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал закулисные детали встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в Турции 10 марта, сообщает Украинская правда.
Он объяснил, что в организации встречи с Лавровым помогала Турция.
"У нас не было завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное, что заранее попросил турецких коллег: организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй", – рассказал Кулеба.
В ходе беседы Кулаба предложил Лаврову решить вопросы гуманитарных коридоров с Мариуполем.
"Был один момент, когда я просто ему (Лаврову – ред.) сказал, что давай прямо сейчас сделаем все необходимые звонки для того, чтобы решить все гуманитарные коридоры с Мариуполем. Он говорит: "нет, не будем этого делать". Я понял, что мы ничего не добьемся, что Лавров не готов на этой встрече принимать какие-либо решения", – отметил глава МИД Украины.
Кулеба и дальше готов встретиться с Лавровым, если он будет готов говорить предметно, а не будет озвучивать нарративы российской пропаганды.
"У меня была встреча с Чавушоглу. Он был накануне в Москве и сказал, что видит потенциал для продолжения этих встреч. Я сказал, что с Лавровым я готов встречаться. Главное, чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять классические нарративы российской пропаганды", – добавил он.