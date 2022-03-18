Кулеба рассказал о встрече с Лавровым в Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал закулисные детали встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в Турции 10 марта, сообщает Украинская правда.

Он объяснил, что в организации встречи с Лавровым помогала Турция.

"У нас не было завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное, что заранее попросил турецких коллег: организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй" , – рассказал Кулеба.

В ходе беседы Кулаба предложил Лаврову решить вопросы гуманитарных коридоров с Мариуполем.

"Был один момент, когда я просто ему (Лаврову – ред.) сказал, что давай прямо сейчас сделаем все необходимые звонки для того, чтобы решить все гуманитарные коридоры с Мариуполем. Он говорит: "нет, не будем этого делать". Я понял, что мы ничего не добьемся, что Лавров не готов на этой встрече принимать какие-либо решения" , – отметил глава МИД Украины.

Кулеба и дальше готов встретиться с Лавровым, если он будет готов говорить предметно, а не будет озвучивать нарративы российской пропаганды.