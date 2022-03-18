Кулеба: вопросы репараций мы поднимаем на всех переговорах

На всех форматах переговоров Украина ставит вопрос о выплате репараций Российской Федерацией.﻿ Об этом, ссылаясь на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщает Украинская правда.

"Этот вопрос мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил. Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН. Безусловно, за все придется заплатить, и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, которые совершали военные преступления и преступления против человечности на территории Украины", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что России придется платить за все преступления, которые они причинили Украине.